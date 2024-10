Estrela de 'Se Beber' enfrentou família pra viver atriz pornô em filme cult

Heather Graham, 54, contou ter se visto obrigada a enfrentar a própria família para aceitar o papel de uma atriz pornô no filme "Boogie Nights: Prazer Sem Limites" (1997).

O que aconteceu

Por respeito às tradições familiares, a atriz costumava recusar papéis com conteúdo sexual, até se dar conta de que isso estava prejudicando sua carreira. "Eu cresci em uma família religiosa e eles diziam: 'Não faça nada com conteúdo sexual'. Mas é como se fosse impossível tentar ser uma mulher em Hollywood com 20 e poucos anos e não optar por papéis com qualquer conteúdo sexual", alegou, durante participação no podcast "Inside of You".

Isso fez com que Graham revisse sua posição e topasse interpretar Brandy em "Boogie Nights". "Eu tinha recusado algumas coisas com conteúdo sexual e então vi outras pessoas [que não adotavam essa postura] tendo carreiras realmente boas. Eu apenas disse: 'Dane-se. Eu quero fazer isso. O roteiro [de 'Boogie Nights'] é incrível!'"

Hoje, ela olha para trás e conclui ter tomado a melhor decisão. "Esse trabalho em 'Boogie Nights' foi um grande ponto de mudança na minha carreira. Sinto-me grata por ter participado."

Heather Graham é conhecida mundialmente pela franquia de cinema "Se Beber, Não Case!", onde viveu Jade. Também são notórios seus trabalhos em longas como "Paixões em Nova York" (2001) e "Sem Licença para Dirigir" (1988).