Gizelly tinha razão contra Luana, mas usa cartada apelativa e joga baixo

Na madrugada de sábado (12), Gizelly e Luana se desentenderam devido à ex-BBB ficar com Zaac após a festa de A Fazenda (Record). Na discussão, a advogada ameaçou a amiga: "Segura suas p****, senão eu vou falar delas. Fica quieta, porque eu sei muita coisa de você que acaba com você aqui dentro."

"Uma acabou expondo a outra", reflete Bárbara Saryne. "Quando a Luana grita, ela expõe para a casa algo que a Gizelly teria dito só para ela, e a Gizelly revida fazendo uma ameaça. Fica difícil manter amizade com alguém que te coloca nessa situação."

A comentarista avalia que talvez o estresse da ex-De férias com o ex tenha sido causado por ter sido acordada no susto, visto que o beijo rolou de madrugada enquanto os peões faziam a bagunça pós festa. "Agora elas estão rachadas, isso muda um pouco a dinâmica do jogo. Ontem, na dinâmica de apontamento, Luana apontou Vanessa mandando uma indireta também para Gizelly."

Ela continua e lembra que a ameaça feita por Gizelly, causou comoção na casa, visto que os peões do grupinho rival levaram a série e tentaram descobrir o quê ela sabe sobre a amiga. "Foram além, falaram 'ela deve ter ficado com o Cauê, acho que por isso ele foi eliminado'."

Chico analisa que Gizelly tem muita facilidade de usar um suposto poder com a mídia que tem nas mãos, direcionando para amigos ou inimigos: "A Luana a desagradou, ela fala 'vou acabar com você'".

Isso tem a ver com a crítica que Sacha fez na dinâmica ontem, que ele diz: 'Você não quer apenas vencer seu adversário, você quer destruir'. Acho que esse é o modus operandi da Gizelly, ela tenta usar um super trunfo que não vai apenas eliminar, mas vai desqualificar a pessoa, acho isso extremamente problemático.

Bárbara argumenta que Gizelly poderia ter respondido para Luana de forma diferente, assumindo que é adulta, faz o que quiser e vai responder pelas consequências sozinha. "Mas quando ela joga que tem algo que poderia falar sobre a Luana, ela joga baixo, não precisava chegar nesse ponto, ela já tinha uma certa razão."

A Gizelly é dona da própria vida, fica com que ela quiser, quem é a Luana para chegar gritando? Já era uma defesa suficiente, não precisava apelar para cartada.

