Flora e Vanessa se desentendem por camas da baia: 'Você bateu o sino'

Ao perderem a Prova de Fogo de A Fazenda (Record), Júlia, Flora e Sacha foram direto para a baia e puxaram Vanessa para a berlinda.

O que aconteceu

Ao chegar na Baia, Flora pediu para a Vanessa sair de uma das camas do beliche: "Nêssa, amor, pode vazar. Eu e Júlia já tínhamos combinado de dormir ai". A filha de Arlindo Cruz explica que fez um combinado com Simoura para que elas dormissem no beliche.

Vanessa questiona quando foi feito o combinado e Flora responde que foi enquanto a ex-Casamento às Cegas havia batido o sino para desistir do programa e estava conversando com a produção do reality. "Não, senhora, eu cheguei primeiro", respondeu Nêssa.

"Vale isso aqui?", questionou Flora e tenta ir para a cama de cima. "Sabia que valia isso, não. O combinado já tinha sido esse."

"Eu nem tava na hora", retruca Vanessa.

"Você bateu o sino", relembra Flora.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 46934 votos 0,73% Albert Bressan 0,69% Babi Muniz 3,55% Camila Moura 0,69% Fernanda Campos 0,65% Fernando Presto 0,70% Flor Fernandez 0,07% Flora Cruz 0,70% Gui Vieira 1,91% Gilsão 0,39% Gizelly Bicalho 1,60% Juninho Bill 2,68% Júlia Simoura 0,16% Luana Targino 31,73% Sacha Bali 7,57% Sidney Sampaio 0,44% Suelen Gervásio 2,23% Vanessa Carvalho 4,97% Yuri Bonotto 5,00% Zaac 33,54% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 46934 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso