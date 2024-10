Filho de Mário Gomes se pronuncia após aparecer em Porsche: 'A música pede'

João Pallma, 18, postou vídeos nas redes sociais explicando por que apareceu numa Porsche enquanto seu pai pede doações após ser despejado.

O que aconteceu

Diz que gravou o vídeo para movimentar as redes sociais. "Eu fui para São Paulo para ver o show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com um Porsche que pegou para andar pela cidade e não ficar dependendo de Uber. Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais", disse em vídeo postado no Instagram.

João é trapper e diz que a ostentação combina com o estilo. "Eu nem gosto de ficar ostentando, mas o estilo de música pede. É só ver os trappers: Orochi, Cabelinho..."

Afirma que não gastou dinheiro na viagem. "Nessa ida para São Paulo, não gastei um real. Passagem não paguei, coisas que eu comi lá, meus pais não gastaram comigo, foi tudo bancado pela equipe que está comigo".

Depois, postou outro vídeo, dessa vez num ônibus. "Essa é a minha realidade, acordo 5h30 da manhã, 6h estou no ponto".