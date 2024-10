Filho do bispo Edir Macedo viraliza ao aparecer seminu em fotos sensuais

De Splash, no Rio

Moysés Macedo, filho caçula do bispo Edir Macedo, surpreendeu internautas ao compartilhar ensaio sensual.

O que aconteceu

O jovem aparece apenas de cueca branca na sequência de imagens e vídeos publicadas no Instagram. Mike, como é chamado, aparece seminu em registros na cama, no banho e dentro de uma sauna de um hotel de luxo em São Paulo.

A publicação, compartilhada na sexta-feira, viralizou neste domingo e ganhou fôlego nesta segunda-feira em reações no X (antigo Twitter). Nos comentários, seguidores elogiaram as fotos do cantor. "Gente, olha o shape", escreveu um internauta. "Que varão", publicou outro. "A gente pode fazer uma oração antes?", brincou um terceiro.

A publicação dividiu opiniões e provocou críticas de quem associou a imagem do filho ao pai, que é dono da Record TV e da Igreja Universal. "Respeita seu pai, ele é um homem de Deus. Apaga essa foto", publicou uma internauta. "Enquanto tem gente que vive passando fome pra dar dízimo, os filhos dos pastores milionários vivem vida de luxo", escreveu outro.