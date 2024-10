Filha de 11 anos atualiza estado de saúde de Vera Viel: 'Boas notícias'

Helena Faro, 11, atualizou seus seguidores das redes sociais sobre o estado de saúde de sua mãe, Vera Viel, 49, internada desde que se submeteu, na última sexta-feira (11), à cirurgia para retirada de um tumor.

O que aconteceu

A menina enalteceu a coragem e a força com que a mãe vem enfrentando este momento tão difícil. "A minha mãe é muito forte. Ela passou, ela enfrentou isso de uma forma tão calma, tão leve... Isso foi o que mais me admirou e o que mais me admira nela", declarou ela nos stories de seu Instagram, onde é acompanhada por mais de 400 mil pessoas.

Segundo Helena, Vera está se recuperando bem e permanecerá mais alguns dias no hospital por prevenção. "Eu trago boas notícias. Ela está muito, muito bem. Por motivos de precaução, vai ficar alguns diazinhos no hospital, mas não é nada demais, é bem pouquinho."

Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro e maligno que estava localizado em sua coxa esquerda. Ela aguarda a plena recuperação da cirurgia de retirada do nódulo para seguir com os próximos passos do tratamento.