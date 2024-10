Diretor de 'Eu, Robô' acusa Musk de roubar ideias: 'Pode devolver meus projetos?'

O cineasta australiano Alex Proyas acusa o empresário Elon Musk de roubar suas ideias. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o diretor publicou uma imagem em que compara, lado a lado, criações presentes em seu filme de ficção científica Eu, Robô, de 2004, com projetos anunciados pela Tesla, empresa da qual Musk é cofundador e CEO, na última quinta-feira, 10.

"Ei, Elon, você pode devolver meus projetos, por favor?", escreveu Proyas na rede social, no domingo, 13. Musk ainda não se pronunciou sobre a acusação.Eu, Robô, protagonizado por Will Smith, é ambientado em 2035 e mostra uma sociedade que passou a usar robôs como empregados e assistentes. Os androides seguem um código para impedir a violência contra humanos - até que um robô se torna o principal suspeito de um assassinato.

O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome, publicado em 1950 pelo mestre da ficção científica Isaac Asimov.

As novidades reveladas pela Tesla, às quais Proyas se refere, são dois protótipos de carros autônomos, Cybercab e Robovan, além do robô humanoide Optimus.

O evento foi realizado nos estúdios da Warner Bros., na Califórnia, e batizado de "We, Robot", justamente em referência à obra de Asimov.

Para argumentar sobre o suposto plágio, Proyas compara em imagens a força policial autônoma de Eu, Robô ao robô Optimus; um transporte do filme ao Robovan da Tesla; e um carro futurista também visto no longa ao Cybercab.

O design futurista do Cybercab de Musk tem portas que abrem para cima e comporta dois passageiros, dispensando um motorista. Trata-se do protótipo do primeiro carro totalmente autônomo da Tesla, projetado para realizar serviços de robô-táxi sem intervenção humana. Já o Robovan é um veículo elétrico pensado para transporte de passageiros e comporta até 20 pessoas.