Cotado para Vale Tudo, filho de Helena Ranaldi posa sem camisa e é elogiado

Pedro Waddington, 26, ganhou elogios nas redes sociais ao publicar uma foto sem camisa neste domingo (13).

O que aconteceu

O ator compartilhou registros de um dia na praia de Ipioca, em Alagoas, e foi parabenizado pelo corpo definido. "Você é um homem muito bonito, uma escultura! Parabéns pela sua saúde!", enalteceu um seguidor do rapaz, nos comentários do post. "Arrasou no corpão", concordou outro.

Filho da atriz Helena Ranaldi, 58, e do diretor de TV Ricardo Waddington, 63, Pedro segue a mesma profissão da mãe. Carioca da gema, vive atualmente em São Paulo e é namorado da modelo alagoana Luiza Camargo.

Ele está cotado para estrear em breve nas novelas, no remake de "Vale Tudo". Seu nome é um dos favoritos para interpretar o delicado Thiago Roitman, vivido por Fábio Villa Verde, 53, na versão original da história.