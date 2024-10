Cleo diz que foi prejudicada por imagem de símbolo sexual: 'Tenho essa dor'

Cleo, 42, admitiu que já foi prejudicada na vida pessoal e profissional pela imagem de ser um símbolo sexual e por ser uma pessoa que fala abertamente sobre sexo.

O que aconteceu

A atriz e cantora explicou que marcas e pessoas não queriam ser associadas à ela devido suas declarações íntimas. "Muitas pessoas, marcas e instituições não queriam estar ligadas a mim porque achavam que eu era polêmica por causa disso, o que eu acho uma grande loucura e isso acabou me prejudicando em várias coisas na minha vida tanto pessoal quanto profissional. Então eu tenho essas dores", declarou em entrevista ao Mamilos Podcast.

Ela ressaltou que não se arrepende de ter posado nua para as páginas da Playboy e destacou que busca "desmistificar a sexualidade e a nudez". "Mas o que acho importante é a gente desmistificar para a gente, como você sente aquela situação que você está vivendo e entendendo, óbvio, o que está fazendo você viver aquilo e a serviço de quê".

Cleo posou para as páginas da Playboy em agosto de 2010. A edição que traz a artista nua é uma das mais lembradas da versão brasileira da revista, que deixou de circular no país. Além do ensaio adulto, a famosa também já deu várias declarações sobre sexo em entrevista em programas de TV e podcasts.