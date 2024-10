Carolina Dieckmann sobre críticas ao seu corpo: 'Acostumados a julgar'

Carolina Dieckmann falou sobre as críticas que recebe ao seu corpo de seguidores em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz deixou claro que não 'rebate' comentários, e tenta conversar com seus fãs e seguidores. "Não rebati e gosto de falar sobre isso. Não rebato comentários, acho que converso com as pessoas. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que falar e fazer menos essa coisa de julgar o outro ou dar pitaco na vida do outro", disse em entrevista à Quem.

A artista afirma que se sente aberta a conversar quando é criticada. "Tenho essa conversa com meus seguidores com muita tranquilidade e acho que por muito tempo ficamos acostumados a criticar e julgar o outro. Acredito ser um (momento de) crescimento coletivo. É crescermos coletivamente mesmo".

Carolina ressalta a importância de ter um diálogo para entender o motivo das críticas. "Acho que nas minhas redes sociais estou sempre muito aberta ao diálogo, para receber críticas e falar sobre isso com as pessoas. 'Porque será que a gente está criticando?' ou ' O que será que a gente está criticando?', 'Será que é legal fazer isso?' É mais no sentido do diálogo e não de rebater".