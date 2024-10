Bianca Censori era 'coordenadora de orgia' de Kanye West, diz ex-assistente

Lauren Pisciotta, 36, acusou o ex-patrão, Kanye West, 47, de transformar seu escritório particular na Yeezy, empresa de moda que fundou, em uma espécie de "playground sexual".

O que aconteceu

A ex-assistente do rapper afirmou que o espaço contava com uma "cama improvisada" para que ele pudesse fazer sexo no local. As informações foram divulgadas pelo jornal Daily Mail e constam no processo aberto por Lauren contra West na última sexta (11), acusando-o de assédio e perseguição.

Pisciotta também alega que Bianca Censori, 29, costumava dar uma de "coordenadora de orgias" em "festas sexuais" dadas pelo marido em hotéis de luxo. Quando não estava 'gerenciando' as transas grupais, a modelo participava ativamente das mesmas, segundo a ex-funcionária.

Lauren acusa ainda West de tê-la molestado e agredido durante um show de Post Malone, 29, em novembro de 2022. Na época, ela já não trabalhava mais para o rapper - que, ao encontrá-la no evento, teria agarrado a ex-funcionária pelo pescoço, enfiado a língua em sua orelha e dito: 'Eu sempre soube o que faria se te visse novamente'. De acordo com ela, Censori presenciou a cena, mas "sequer se perturbou" com a atitude do marido.