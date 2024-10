Babi tira satisfação com Suelen sobre ser chamada de 'comidinha de macho'

Durante uma dinâmica de apontamentos no domingo (14), Babi escolheu Suelen para tirar a limpo um comentário que ouviu sobre ela.

No jogo, os peões precisavam escolher um jogador para dizer que ele estava "programa errado", podendo apontar que ele deveria estar em uma "novela, programa de fofoca ou telejornal". Babi escolheu Suelen para um jornal televisivo e trouxe à tona o que ficou sabendo por Zé Love. "Mas tiveram duas palavras que você falou que foi 'filha da p***' e 'comidinha de macho'."

Isso é sério porque eu sou mãe solo, tenho família e tenho namorado, e eu respeito meu namorado. Não sei qual foi o intuito de falar isso, mas isso foi uma ofensa que entrou. Porca, imunda e outras coisas não, mas essa realmente entrou. Eu queria saber desse rolê, se é verdade, porque foi o Love que me falou e eu acredito no meu amigo.

Suelen expôs que Luana ouviu Babi dizer que na verdade, era ela que estava no reality devido à sua história com macho, referência à seu relacionamento com o cantor Vitão. "Então assim, eu já entendi esse disse me disse. Eu te xinguei para dar motivos para você falar algo, tem algumas histórias aqui que ficam mal contadas", respondeu a modelo.

Perguntei para Raquel como foi e ela disse que eu não havia dito. De verdade, eu não lembro de ter chamado disso. Eu tenho cuidado para falar de família de alguém, muito cuidado. Você está muito chateada, porque escutou isso, eu não to lembrada de ter falado isso, tudo o que eu falo é que eu assumo o que digo.

Então, Suelen e Zé tiveram uma discussão sobre eles terem ou não se xingado durante discussões. "Eu afirmo que não te xinguei, eu escutei você ter me xingado", continua o ex-jogador e é rebatido por Luana e Flora.

Suelen aponta que o fazendeiro da semana tem escutado errado as coisas. "Então você também ouviu errado e a Raquel confirmou que não te xinguei dessa forma. É sempre isso, um escutou, outro não escutou", se defendeu Suelen.

A irmã de Rafael Zulu questiona porquê Babi não tirou satisfação antes."Você nunca tá presente e sempre 'vem te falar'. Eu vou e te chamo pra tirar satisfação e, no final, ninguém falou nada. (...) Você chegou em mim para falar alguma coisa?"

"Eu falei que ia deixar para uma dinâmica ou algo assim", respondeu Babi. "Não entrei aqui por causa de macho."

Entrei por mérito meu, por trabalho meu, cinco anos na televisão. Então não entendi o porquê de ser 'comidinha de macho', até porque sou um banquete pro meu namorado. E assim, é uma ofensa, que você é mãe solo, eu também, você veio da favela eu também, você passou fome, eu também. Só que eu tenho educação para xingar outra mulher dessa forma. Quem vai julgar se você está certa, errada, não é nós, é o publico. E é isso Suelen, é só isso que eu tinha para falar para você.

