Após ser rejeitada, Blandina queima documento que salvaria Gruta Azul

No capítulo de terça-feira (15), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) coloca fogo no documento que poderia salvar a Gruta Azul.

O que vai acontecer

Após ser rejeitada mais uma vez por Artur (Túlio Starling), a vilã chama Marcelo Gouveia (José Loreto) em seu quarto e mostra o documento que encontrou na casa de Primo Cíceo (Haroldo Guimarães). "Quero lhe mostrar um documento. Esse é o contrato que comprova que os Leonel são os legítimos donos das terras do Sertãozinho... Logo, a Gruta Azul é mesmo deles", diz ela.

Blandina afirma ao amante que está disposta a se vingar de Artur. "E o que é que tu pretende fazer com isso?", pergunta o trambiqueiro. "Vou pagar a humilhação que sofri de Artur e Quinota com a mesma moeda", responde a loira.

Depois disso, ela pega um isqueiro e queima o documento. Blandina ri enquanto o documento pega fogo.

