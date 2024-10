Casal por trás de 'Let It Go' compõe para 'Agatha': 'Musicais são difíceis'

O casal Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, que está por trás de sucessos como "Let it Go" e "Remember Me", de "Frozen" e "Viva: A Vida É Uma Festa", respectivamente, agora assina também as músicas de "Agatha Desde Sempre".

Premiados, eles já levaram juntos o Oscar, o Grammy e o Emmy. Robert também ganhou o Tony com o musical "Avenue Q", tornando-se a pessoa mais jovem a colecionar o quarteto mais desejado do mundo do entretenimento: o EGOT (Emmy, Grammy. Oscar, Tony).

A nova série da Marvel, focada na bruxa Agatha Harkness, traz várias versões da faixa original "The Ballad of The Witches' Road", que também é parte importante da trama e foi composta pelos "Lopezes". Em entrevista a Splash, eles falaram do processo criativo da canção, da experiência com as protagonistas da série e de como é difícil fazer bons musicais.

Robert e Kristen precisaram compor uma música que "revelasse segredos" da história da série a cada versão. "[A diretora] Jac Schaeffer nos deu um quebra-cabeça fantástico para escrever uma música que contivesse muitas camadas e que, a cada versão, você pudesse descobrir uma nova origem ou um novo segredo. Começamos com a balada dos anos 1970, porque era essa que devia conter mais segredos, precisava ser um sucesso nos anos 1970 e também poderia ser uma canção de amor. Era a versão que tinha mais camadas", conta Kristen. "Foi a mais desafiadora", acrescenta Robert.

Por isso, cada edição da música foi composta em um momento diferente — a primeira que aparece na série, foi composta em um cenário "bruxesco". Kristen compôs a versão dos anos 1970, a mais complexa, em casa: "Eu estava na cama, rodeada de papéis com todas as informações que tinha e com meu laptop, constantemente tentando calcular e misturar isso tudo para criar meio que uma poção de bruxa."

[Já para a versão 'Sacred Chant'], eu estava em uma visita de faculdade com a minha filha mais velha. [...] Eu estava no centro de ciências olhando para uma floresta meio assombrada e era bem nessa época de outubro. O clima estava bem 'bruxesco', com folhas laranjas e amarelas caindo enquanto eu consultava textos Wicca e o roteiro. Kristen Anderson-Lopez

Cada versão também terá a função de "curar" uma das personagens. "Cada versão dessa música está curando uma das personagem e ajudando-a a seguir em frente de alguma forma. Mesmo quando elas se reúnem na versão do canto sagrado, temo essas bruxas isoladas, em um momento da vida delas dos quais elas parecem não conseguir sair. Elas se juntam e, em harmonia e nessa música, se conectam e criam uma coven e seguem em frente juntas", explica Kristen.

Essa música tem uma história e o mistério é de onde essa música veio. Isso ainda não foi abordado na série. Robert Lopez

Segundo a dupla, o clima nos bastidores da série era divertido e amoroso. Robert e Kristen amaram trabalhar com a lenda da Broadway Patti LuPone, de quem já eram muito fãs. Também elogiam a energia e o bom humor de Kathryn Hahn. Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Aubrey Plaza e Joe Locke completam o elenco.

Você pode até pensar que entre todas essas mulheres talentosas, haveria uma diva, haveria egocentrismo, mas o que havia mesmo era muito amor, respeito e irmandade. Robert Lopez

Experientes, Robert e Kristen admitem que é muito difícil fazer um bom musical. "Eu tenho a teoria de que muitas pessoas [rejeitam musicais] porque viram musicais mal feito. É muito difícil, passar do roteiro para a música", diz Kristen.

Ninguém quer fazer um musical ruim. Todo mundo quer fazer algo ótimo. O problema é que é algo difícil de se fazer. Quando é mal feito, não há nada pior que isso. Mas quando é bem-feito, há poucas coisas tão prazerosas quanto isso. Robert Lopez

Apesar de serem donos de sucessos "pegajosos", não sabem explicar exatamente qual é a fórmula da música-chiclete. "Prestamos muita atenção no formato da melodia, em geral", avalia Robert. "A música precisa se conectar com a pessoa, com os sentimentos dela. Uma música pegajosa não tem a ver só com a parte sofisticada da criação, mas sim com a questão: 'Você está falando de algo com que o público se importa?'", completa Kristen.