A saída do Seunghan do RIIZE é um problema para o K-pop

É impossível falar de qualquer assunto nesta semana que não seja a saída definitiva do Seunghan do RIIZE. O drama, que se desenrolou por quase um ano, foi uma aula de tudo o que não deve ser feito por uma empresa, seja ela de K-pop ou não.

Seunghan entrou em hiato por ter fotos vazadas com a ex-namorada. Parece surreal escrever sobre isso em outubro de 2024, mas idols namorando ainda é um tabu enorme na indústria do K-pop. As empresas alimentam essa ideia, pois criam narrativas de que os idols só possuem olhos para as fãs, que elas são 'as namoradas', e a resposta vem em forma de muito dinheiro gasto em encontros parassociais, onde fãs pagam montantes enormes para conversar de perto com seus idols.

Essa aproximação não seria um problema se os fãs entendessem que são apenas fãs. E nada além disso. Depois de quase um ano, em menos de 48 horas a SM confirmou o retorno de Seunghan ao RIIZE e, depois, voltou atrás devido à quantidade exorbitante de reclamações. As fãs sul-coreanas não aceitaram o retorno do artista pois o "passado" dele ia sujar a imagem do grupo.

A atitude da SM, de voltar atrás e dar voz a fãs que fizeram um bullying coordenado contra Seunghan, abre precedentes perigosíssimos para a indústria, que se coloca ainda mais à mercê de fãs que acham que são donos dos idols e podem mandar na vida pessoal deles. Além de triste, é uma derrota enorme para a indústria como um todo a saída de Seunghan do RIIZE.

Fãs mandam mil coroas em protesto

Em um dos atos mais violentos já feitos por fãs recentemente, enviaram para a frente da SM cerca de mil coroas de flores, aquelas enormes que se envia quando alguém morre. A cena parece de filme de terror e chamou tanta atenção que atraiu todo mundo que estava passando pelo local. Com frases pedindo a saída de Seunghan e com OT6 estampado, fãs internacionais tentaram diminuir o impacto negativo do ocorrido, indo até o local e cortando as faixas e as flores. O ódio foi tanto que a SM acabou desistindo de recolocar o artista no grupo. Enquanto isso, os outros membros estavam na Espanha.

Streamings do grupo cresceram em 48 horas

Enquanto fãs sul-coreanas gastavam US$ 200 (cerca de R$ 1.120) em flores de funeral para enviar a um artista de 21 anos que namorou antes de debutar, o fandom global do grupo, as briizes, fizeram muitos streamings em comemoração ao curto retorno de Seunghan. Todas as músicas e vídeos do RIIZE subiram nos charts, e o grupo chegou a ganhar vários seguidores, que perdeu um dia depois por causa do fiasco enorme da SM x fãs x grupo. Agora, fica o questionamento de como tudo isso será levado adiante, pois a cisão entre fandoms é uma das maiores já ocorridas, e o clima é de muita desapontamento.