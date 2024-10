Zé Love detona Vanessa em A Fazenda: 'Você chantageou e vendeu o seu voto'

Zé Love criticou Vanessa Carvalho pela atitude da peoa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O fazendeiro da semana ficou revoltado ao saber que Vanessa pediu para Júlia e Sacha, que disputam a Prova de Fogo, não a puxarem para a Baia. Ele acusou Vanessa de tentar vender seu voto no reality show.

Zé Love: "De verdade, o que você fez com a Júlia [pedir para não ir para a Baia] é o fim do jogo. Você chantageou e vendeu o seu voto. Você falou para a Júlia: 'meu voto é decisivo, não me coloca na Baia'. Não foi isso? Isso é o quê, Vanessa?".

Vanessa: "Lá dentro eles estavam falando para me colocar na Baia. E ontem estavam querendo que eu votasse para ajudar o Gui".

Zé Love: "Mas Vanessa, você tem que entender que eu levei a Suelen para a Baia e f*da-se! Eu não perguntei se ela quer ir para a Baia".

Vanessa: "Mas primeiro eles queriam que eu votasse junto e depois queriam me colocar na Baia. Não tem lógica".

Zé Love: "Agora você não pode falar o que falou para a Júlia. Desculpa. Não pode acontecer isso. Cara, você foi falar com o Sacha? [Meteu o] Pau nele, e foi falar com o Sacha! Você está entendendo a loucura? Independente de grupo, você não pode chegar na Júlia e falar: 'meu voto é decisivo, não pode me colocar na Baia'".