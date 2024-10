Yuri Lima compartilha primeira foto de Nala, filha com Iza

Yuri Lima compartilhou a primeira foto de Nala, sua primeira filha com a cantora Iza, que nasceu neste domingo (13).

Na foto, ele mostra a mão de Nala. Yuri escreveu a data de nascimento da filha na legenda, junto com um emoji de leão. O nome da filha foi inspirado no filme "O Rei Leão", em que Iza dublou a personagem com o nome da criança.

A cantora também compartilhou a mesma foto e usou uma canção de Alceu Valença na legenda. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", escreveu.

A criança é a primeira filha dos dois. Eles assumiram o relacionamento no início de 2023, e anunciaram que Iza estava grávida em abril de 2024.

O relacionamento dos dois chegou ao fim de junho. Iza fez uma live em seu perfil no Instagram, dizendo que havia sido traída pelo jogador de futebol.

Pouco tempo depois, em agosto, Yuri voltou a frequentar a casa de Iza. A assessoria da cantora disse que as pessoas precisavam se "acostumar" a ver o jogador na casa da cantora, pois é onde a criança vai morar. "Ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez".