Susto, falta de energia e banho de R$ 22,50: os perrengues do Tomorrowland

Os fãs de música eletrônica que estão hospedados no acampamento do Tomorrowland 2024 relataram alguns perrengues enfrentados desde a noite da última quinta-feira (10). Princípio de incêndio, falta de energia e o valor pago para tomar banho estão entre os temas citados pelo público.

Perrengues do Tomorrowland 2024

Foram relatados princípios de incêndio em pelo menos três barracas. Incidentes aconteceram na madrugada da sexta-feira (11), fazendo com as demais barracas ficassem sem energia. Problema foi rapidamente resolvido, segundo o relato de oito pessoas que estão dormindo no acampamento e que foram ouvidas por Splash.

"Moradores" voltaram a ficar sem energia elétrica na madrugada de sábado (12), após as fortes chuvas que atingiram Itu, no interior paulista. Problema afetou banheiros do acampamento, e impossibilitou uso das tomadas disponíveis nas barracas.

Ficamos pelo menos 12 horas sem luz. Passamos um perrengue, mas estamos de volta. Adriano de Almeida, 35, vigilante

Fãs investiram cerca de R$ 7.000 nos pacotes que garantem barracas pelos quatro dias de festival. "A gente entende que não dá pra consertar tudo de uma vez, mas são pontos que merecem atenção. A chegada do acampamento foi uma grande evolução", opinou Caio Gonçalves, 32.

Festival cobra R$ 22,50 por banhos de 4 minutos. Serviço está disponível das 8h às 20h, não estando permitido no horário em que terminam os shows (1h). Um timer evita que os acampantes ultrapassem o tempo do banho.

Público apontou grandes filas no horário de pico, mas destacou que banheiros funcionam bem. "O limite de horário atrapalhou um pouco para quem gosta de tomar mais de um banho por dia. Também é preciso acordar cedo para garantir", diz Camila Ferreira, 35.

Splash entrou em contato com a equipe do Tomorrowland. Organização não negou problemas e informou que as questões já foram resolvidas. A reportagem será atualizada caso o festival se posicione oficialmente sobre os casos.

A presença da lama, que gerou cancelamentos na edição de 2023, não trouxe problemas graves neste ano, segundo os fãs do festival ouvidos por Splash. A reportagem identificou poucas poças de lama em áreas próximas aos palcos após as fortes chuvas de sexta-feira (11).