RIIZE não é caso isolado: relembre outras expulsões em grupos de K-pop

Seunghan teve sua saída definitiva do RIIZE anunciada neste domingo (13), após alguns protestos de fãs. O cantor esteve afastado por 10 meses após desagradar alguns fãs do grupo, que criticaram fotos em que Seunghan aparecia fumando cigarro e na cama com uma mulher.

Apesar de comover e mobilizar vários fãs — contra e a favor da saída do cantor —, o caso não é isolado. Relembre alguns cantores que foram expulsos de grupos de K-pop:

Taeil, do NCT 127

No fim de agosto, o cantor sul-coreano Moon Taeil foi expulso do NCT 127 após ser acusado por um crime sexual. O grupo chegou a emitir uma nota dizendo que Taeil estava cooperando com as autoridades locais na investigação do caso. No último dia 7 de outubro, ele foi indiciado por estupro coletivo.

Chuu, do LOONA

A cantora foi "removida" do grupo em novembro de 2022, após ter supostamente desrespeitado as demais integrantes e funcionários ligados à "girl band", segundo nota oficial. Chuu estava no grupo desde 2017, quando a banda estreou.

Hwarang, do Tempest

Em meados de agosto, Hwarang foi oficialmente expulso se seu grupo, após ter sido suspenso dele em março. Na época, um vídeo do cantor dizendo que esteve em uma boate viralizou, apesar de ele afirmar que estava no evento "apenas pela música". "Tivemos discussões profundas com Hwarang sobre suas futuras atividades e carreira. Após cuidadosa consideração, decidimos mutuamente encerrar as atividades de Hwarang como membro do TEMPEST e rescindir seu contrato exclusivo", dizia a nota oficial.

Kim Garam, do LE SSERAFIM

Aos 16 anos, em 2022, a jovem foi afastada do grupo por supostamente praticar bullying na escola. A agência à qual a cantora pertencia inicialmente negou as acusações, mas deixou a artista em hiato e, após três meses, anunciou o rescisão de seu contrato. Kim, por sua vez, disse ter ficado "assustada" com as acusações e afirmou que foi ela a confrontar outro aluno que praticava bullying.

Soojin, do (G)I-dle

Em 2021, o grupo anunciou que afastaria a cantora após acusações de bullying por ex-colegas de classe. Em 2023, ela foi lançada como artista solo.

Lee Youngbin, do BLANK2Y

O grupo anunciou em fevereiro de 2023 que o cantor havia terminado suas atividades com a "boy band". Na época, circulava uma publicação que acusava Lee Youngbin de violência doméstica contra a namorada, feita por uma suposta amiga dela.

Lee Jong Hyun, do CNBLUE

O vocalista e guitarrista do grupo foi expulso em 2019, após compartilhar vídeos de sexo em chats online na Coréia do Sul. A empresa FNC Entertainment, responsável pelo grupo, relatou que ele participou de chats "ilícitos e sexualmente degradantes".