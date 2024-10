RIIZE anuncia saída definitiva de Seunghan após pressão de fãs

Seunghan não faz mais parte do RIIZE. A decisão foi informada ao público neste domingo (13), por meio de um comunicado feito pelas redes sociais do grupo de k-pop.

O que aconteceu

O RIIZE anunciou a volta de Seunghan para o grupo há dois dias. Ele ficou afastado por cerca de 10 meses após o vazamento de fotos em que ele aparece fumando cigarro e na cama com uma mulher.

Na época, o caso repercutiu entre a ala mais conservadora de fãs do grupo. Eles decidiram pelo afastamento de Seunghan da formação do RIIZE, composta por Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee e Anton.

Na última sexta-feira (11), o grupo anunciou que ele estaria de volta para as atividades do RIIZE. A reintegração dele seria gradual e iniciaria a partir de novembro. Com a decisão da SM Entertainment, agência que administra o grupo, um grupo de fãs se revoltou e até protestou na frente da empresa.

De acordo com a SM, a decisão da saída de Seunghan do grupo foi mútua. Ele estaria preocupado com o bem dos outros integrantes e dos fãs do RIIZE.