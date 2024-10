Quem é filho de Otávio Mesquita que 'apagou' Nego do Borel em luta

Luiz Otávio Mesquita enfrentou Nego do Borel em uma luta no ringue do Fight Music Show 5. O filho de Otávio Mesquita levou a melhor, e deixou o cantor cambaleando no ringue.

Quem é ele

Luiz Otávio Mesquita é influenciador digital. No Instagram, ele possui mais de 300 mil seguidores e costuma compartilhar sua rotina de exercícios.

Sua briga com Nego do Borel já era aguardada. Eles protagonizaram insultos públicos e ele chegou até a dar um tapa no rosto do funkeiro, em junho deste ano.

Essa não é a primeira vez que ele ganha o Fight Music Show, evento de luta que reúne famosos. Na quarta edição, que aconteceu em fevereiro, ele ganhou de Thomaz Costa. O ex-ator também esteve na quinta edição, e venceu Lucas Penteado.

Luiz é o filho mais velho de Otávio Mesquita. Ele tem 31 anos, enquanto os irmãos, John Blanch e Pietro Mesquita, têm 30 e 14, respectivamente.