Paris tem restaurante de luxo inaugurado em 1900 'escondido' em estação

Quem entra na estação Gare de Lyon, em Paris, não imagina que em meio aos trens que levam para diversas cidades da França, há escondido um restaurante centenário e de luxo.

O restaurante Le Train Bleu foi inaugurado em 1900 com o objetivo de criar uma experiência gastronômica de luxo para os viajantes que passavam por ali. Afinal, é daquela estação que saem as composições para outras cidades dentro da França.

Em 1972, alguns de seus espaços, que já serviram de cenário para filmes como "Nikita - Criada Para Matar" (1990) e "Place Vendôme" (1998), foram classificados como monumentos históricos. Entre eles, seu salão dourado, os corredores e a decoração.

Experiência gastronômica

Le Train Bleu, restaurante escondido em estação de trem em Paris Imagem: Divulgação

Para acessá-lo, não há portas especiais, você caminha por dentro da estação e sobe um lance de escada, sem frescuras, de cerca de 20 degraus. Ele fica localizado bem em frente às plataformas.

Ao entrar, por uma porta giratória, você é transportado para a época da Belle Époque francesa: tudo é decorado em tons de dourado e azul escuro, os garçons usam terno com gravata borboleta e é evidente que estamos, de repente, em um local repleto de luxo.

Le Train Bleu, restaurante escondido em estação de trem em Paris Imagem: Divulgação

O restaurante encanta com os detalhes. O teto é decorado com pinturas e adornos, como se estivéssemos dentro de um museu. A separação entre as mesas, feita em dourado, imita um guarda-volumes de trens antigos.

Le Train Bleu, restaurante escondido em estação de trem em Paris Imagem: Divulgação

As entradas começam a partir de 29 euros (cerca de R$ 176**). Os pratos principais variam entre 34 euros (cerca de R$ 207**) a 150 euros (cerca de R$ 914**).

Para aproveitar mais e (talvez) pagar menos, você pode optar por uma das três versões de menu fechados oferecidos pela casa (que variam de 55 a 120 euros, ou seja, cerca de R$ 335 a R$ 731), nos quais é possível provar mais de um prato. Mas não vá embora sem comer a sobremesa. Todas custam 18 euros (cerca de R$ 109).



*A jornalista viajou a convite da Natura

**Conversão realizada em 11/10/2024