Nasce Nala, primeira filha de Iza com o jogador Yuri Lima

Iza, 34, deu à luz Nala, sua primeira filha com o jogador Yuri Lima.

Segundo o comunicado da assessoria da cantora, enviado a Splash, Nala nasceu neste domingo (13) às 7h52 da manhã. O parto de Iza foi cesariana e aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. A equipe diz que tanto ela quanto a criança estão bem.

A escolha do nome da criança tem um motivo especial. Ela leva o mesmo nome da personagem de "O Rei Leão" que Iza dublou. O longa foi lançado em 2019, e a voz original é de Beyoncé.

Namoro de Iza e Yuri

Antes de conhecer Yuri, a cantora foi casada durante 4 anos com o produtor musical Sérgio Santos. Eles se separaram em 2022.

O jogador foi quem teve a iniciativa, ao mandar uma DM para a artista no Instagram. Iza deu atenção ao perceber que ele era uma pessoa discreta, e não pararam mais de se falar.

Em fevereiro de 2023, o casal assumiu o relacionamento, e Yuri publicou a primeira foto com a cantora. "Dona de mim", legendou ele, fazendo referência à música de Iza.

Desde então, Iza e Yuri compartilhou alguns momentos juntos nas redes sociais, mas sempre mantiveram a discrição. Em setembro do ano passado, o jogador prestigiou a namorada durante sua apresentação no The Town.

Em abril de 2024, a cantora anunciou a gravidez. Iza revelou aos fãs que o nome escolhido pelo casal era Nala.

A cantora fez uma live após o anúncio da gravidez e exibiu a barriga pela primeira vez. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos".

Iza anunciou término em junho e disse ter sido traída. Segundo a cantora, a suposta amante ofereceu prints para veículos de comunicação por R$ 30 mil, que avisaram Iza sobre a tentativa. "Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.

No início de agosto, Yuri voltou a frequentar a casa da cantora. "As pessoas terão que se acostumar, a vê-lo [na casa de Iza], pois é onde a Nala vai morar. [...] Ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", informouz a assessoria.

Os dois se viram pouco nas últimas semana devido às agendas corridas, mas ele estará mais presente agora, a partir do oitavo mês de gestação. "É hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu", diz ainda a nota.