Aromaterapia e mais: como é maternidade em que Nala, filha de Iza, nasceu

Iza, 34, deu à luz Nala, sua filha com o jogador Yuri Lima. O parto de Iza foi cesariana e aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro.

Como é o hospital onde Nala nasceu

O Hospital Perinatal da Glória é uma maternidade referência na região central do Rio de Janeiro.

O centro obstétrico do local conta com salas de parto humanizado. Além disso, há salas de cesárea para emergências e um centro cirúrgico para partos agendados.

A unidade também aposta em outras técnicas para relaxar as gestantes que vão dar à luz no local. Uma das alternativas são banheiras de hidromassagem.

O hospital também usa outros métodos. Entre eles, aromaterapia e cromoterapia para um ambiente que ajude o momento das contrações das gestantes.

Segundo o comunicado da assessoria da cantora, enviado a Splash, Nala nasceu neste domingo (13) às 7h52 da manhã. O parto de Iza foi cesariana. A equipe diz que tanto ela quanto a criança estão bem.

Iza e Yuri usaram as redes sociais para compartilhar a foto da mão da criança. "Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais", legendou a artista, citando a música Anunciação, de Alceu Valença.

A escolha do nome da criança tem um motivo especial. Ela leva o mesmo nome da personagem de "O Rei Leão" que Iza dublou. O longa foi lançado em 2019, e a voz original é de Beyoncé.