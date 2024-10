Luana revela segredo que Gizelly ameaçou expor em A Fazenda

Luana Targinno contou qual seria o segredo que Gizelly Bicalho ameaçou expor em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A pernambucana contou qual era a informação que Gizelly ameaçou usar para "acabar com a peoa". Luana disse que se trata de algo que aconteceu fora no reality e que ela confidenciou para a ex-BBB.

Luana: "Teve um dia em que eu estava conversando com ela e ela começou a falar sobre um cara, e eu disse que fiquei com esse cara há uns quatro meses. E ela disse: 'E teu namorado?'. Aí eu disse: 'Nessa época, a gente ainda estava ficando'".

Camila: "Aí dá impressão de outra coisa...".

Luana: "Aí eu falei pra ela: 'Eu estava ficando com meu namorado ainda, mas ele não sabe que eu fiquei com esse cara'. E eu falei isso pra ela quando a gente estava indo dormir. Só que, como a gente estava com o microfone do lado, acho que não pegou".

Camila: "E por que você está falando isso agora?".

Luana: "Porque, amiga, eu não devo nada a ninguém. Eu estou com a minha consciência limpa. Eu estou mal pelo que ela fez".