Grupo tem casa furtada e perde R$ 100 mil enquanto curtia Tomorrowland

Um grupo de amigos de Nova Friburgo (RJ) perdeu mais de R$ 100 mil após ter a casa furtada durante a noite do sábado (12) em Mairinque (SP). Doze pessoas alugaram imóvel para curtir os três dias de Tomorrowland em Itu (SP).

O que aconteceu

Casa localizada na estrada municipal de Mairinque/Itu foi invadida enquanto grupo curtia segunda noite do festival. Eles souberam do furto apenas às 2h deste domingo (13), quando chegaram em casa para descansar. Splash teve acesso ao boletim de ocorrência registrado em Mairinque na manhã deste domingo (13).

Um carro modelo HB20 prata, de 2017, foi levado pelos invasores. Também foram subtraídas jóias avaliadas em R$ 15 mil, um notebook avaliado em R$ 4.500, três malas, roupas, uma televisão, maquiagens, perfumes e cerca de R$ 7.000 em espécie, além de outros itens pessoais.

Todos perderam alguma coisa. Alugamos a casa até amanhã, mas ninguém vai permanecer porque estamos com medo. Todos tínhamos ingressos para curtir o festival hoje, mas ninguém vai. Alguns ficaram até sem roupas para conseguir se trocar. Jéssica Eccard, integrante do grupo, em conversa com Splash

Carro roubado de grupo quer acompanhava Tomorrowland Imagem: Arquivo Pessoal

Grupo está retornando a Nova Friburgo (RJ) após ocorrido. Segundo Jéssica, ainda não há informações sobre supostos autores da invasão.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que está investigando o caso. "Além de objetos do imóvel, os criminosos levaram pertences das vítimas. A perícia foi requisitada para auxiliar nas investigações."

Tomorrowland 2024 termina neste domingo (13). Alok foi um dos destaques da quarta edição do festival no país.