Gretchen cumpre promessa em meio à multidão e diz que se mudará para o Pará

Gretchen cumpriu neste fim de semana uma promessa feita à Nossa Senhora de Nazaré e afirmou que voltará a morar no Pará.

O que aconteceu

A artista usou seu perfil no Instagram para mostrar imagens de sua passagem pelo Círio de Nazaré, em Belém do Pará.

Neste domingo (13), ela também publicou um vídeo em que aparece no meio de uma multidão. "Mais um ano. Eu cumpri minha promessa na corda. E dessa vez também cumpri pelos meus filhos. E como sempre Nazinha, a nossa mãezinha nos dá a graça que pedimos", dizia em sua publicação.

Gretchen esteve na procissão junto a seu marido, o paraense Esdras de Souza. O evento, realizado há mais de 200 anos, reúne devotos para celebrar e agradecer por pedidos atendidos.

A artista também publicou uma série de stories no Instagram com momentos do evento. "Sim, eu paguei minhas promessas", escreveu em um deles. "Viva Nossa Senha da Nazaré!"

Em entrevista à TV Liberal, Gretchen disse que segue mantendo sua casa no Pará. "A gente não consegue se libertar daqui. É a paixão e amor".

Ela ainda garantiu que irá se mudar para o estado após sua filha Valentina Miranda, 12, completar 18 anos. "Ele [seu marido] não consegue estar longe, sente muita falta. Tanto é que dessa vez ficaremos até quase ao Natal. E a gente volta a morar no Pará com certeza".