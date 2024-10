Grande Sertão: quando luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra

"Grande Sertão", do diretor Guel Arraes, será exibido neste domingo (13) na Flip (Literária Internacional de Paraty-RJ).

O filme é inspirado na obra "Grande Sertão: Veredas" (1956), de Guimarães Rosa, e retrata a guerra urbana brasileira —sem perder a linguagem poética do livro original.

Minha questão era: 'o que a gente pode tentar acrescentar de ideia a esse monumento literário para que essa adaptação não fosse uma ilustração?'. Falei: 'sei que tem mil portas para entrar no 'Grande Sertão' e mil filmes podem ser feitos, mas vamos encontrar a nossa'. Adaptar 'Grande Sertão' é um negócio grande. Guel Arraes, diretor, em conversa com Splash

História

Luísa Arraes é Diadorim em versão contemporânea de "Grande Sertão: Veredas" Imagem: Helena Barreto/ Divulgação

Numa grande comunidade da periferia brasileira chamada "Grande Sertão", a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra. O conflito traz à tona questões como lealdade e traição, vida e morte, amor e coragem, Deus e o diabo. Riobaldo (Caio Blat) entra para o crime por amor a Diadorim (Luisa Arraes), mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão.

Caio Blat interpreta Riobaldo em duas etapas no filme. Ele aparece na versão presidiário já idoso, narrando a história de vida, e depois na transição da função de professor para criminoso ainda jovem, em virtude da paixão por Diadorim.

Luisa Arraes deu vida a Diadorim, que nasceu mulher, mas optou por ser criada como homem para ser como o pai. "Interessante é que ele questiona a essência. Quando a gente é criança, essas margens do gênero são menos rígidas do que elas são quando somos mais maduros. Então, Diadorim é filha de Joca Ramiro e é a maior lutadora, guerreira. É pra ser a sua sucessora."

Eduardo Sterblitch interpreta Hermógenes no filme Grande Sertão Imagem: Divulgação

Luis Miranda e Rodrigo Lombardi representam a ordem como Zé Bebelo (polícia) e Joca Ramiro (chefe da organização criminosa) em "Grande Sertão". Eles não escondem que impressiona a obra de Guimarães Rosa de quase 70 anos atrás ser tão atual.

A 22ª edição da Flip acontece de 9 a 13 de outubro, em Paraty, no Rio de Janeiro. A festa literária conta com uma programação diversa, com atividades oficiais e paralelas que contemplam inúmeras formas de contar histórias.

Flip + Cinema da Praça terá programação diária e gratuita apresentando produções recentes que foram inspiradas em obras brasileiras.

