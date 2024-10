Famosos celebram chegada de Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Nala, primeira filha da cantora Iza e do jogador Yuri Lima, nasceu na manhã deste domingo (13). O parto aconteceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro.

Luísa Sonza celebrou o nascimento na publicação feita por Iza e Yuri. A cantora de "Chico" distribuiu corações nos comentários.

"Bem-vinda Nala! Saúde, amor, sabedoria, prosperidade, arte, caminhos abertos, alegria todo dia. A gente te ama, bom dia!", comentou o ator Ícaro Silva.

Bianca Andrade comemorou o nascimento durante o período do signo de Libra: "Libriana gostosa".

Arielle Macedo, coreógrafa e bailarina da Anitta, recebeu a neném: "Bem-vinda Nala".

"Parabéns, Deus abençoe", escreveu Tatá Werneck. Lauana Prado também se pronunciou: "Que Deus abençoe vocês! Nala".

Pathy de Jesus comemorou a chegada da filha da cantora: "Bem-vinda, Nala! Muitas bençãos, meu amor!".

A rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, comentou: "Ai. Bem-vinda Nala, muitas bençãos".