Leonardo, Francisco Cuoco, Gloria Pires: famosos alvos de ação trabalhista

A última semana foi marcada por condenações trabalhistas a dois artistas: o cantor Leonardo, 61, e o ator Francisco Cuoco, 90. Confira a lista de famosos que já foram alvo de ações desse tipo:

Leonardo

O sertanejo entrou na "lista suja" do trabalho análogo à escravidão, feita pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Uma fiscalização realizada nas fazendas Talismã e Lakanka, em novembro de 2023, encontrou seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea no Brasil.

Paulo Vaz, advogado de Leonardo, disse que todas as pessoas tiveram as indenizações pagas. Ele também ressaltou que era uma fazenda arrendada.

Francisco Cuoco

O ator Francisco Cuoco Imagem: Reprodução/Instagram

O ator e seu filho, Diogo Rodrigues Cuoco, foram condenados a pagar mais de R$ 540 mil a um ex-funcionário da empresa EAT Alimentos LTDA, de onde eram sócios. Segundo o Extra, o ex-funcionário abriu processo pelo atraso de 1 ano em ter a carteira assinada, não pagamento de horas extras, atraso do salário e das férias que ele não tirou em 5 anos.

Gloria Pires

A atriz Gloria Pires Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Glória Pires foi condenada a pagar R$ 559.877,36 à ex-funcionária Denise de Oliveira em julho de 2024. Denise acusa a atriz de obrigá-la a trabalhar mais de 12 horas por dias, com apenas 30 minutos de almoço, além de relatar ter sofrido um acidente de trabalho. Ela atuava como cozinheira na casa de Pires e afirma que a gaveta de um congelador caiu em seu braço esquerdo, o que gerou complicações e afastamento pelo INSS. Quando voltou ao trabalho, teria sido dispensada.

Mário Gomes

Mário Gomes bate panela antes de deixar mansão no Rio Imagem: Dilson Silva

O ator foi despejado da mansão em que morava, como resultado da ação movida por 80 ex-funcionários. O imóvel foi leiloado em 2011 para cobrir as dívidas, que ultrapassam R$ 900 mil. Mário foi dono de uma empresa no ramo de vestuário.

Gal Costa

Gal Costa Imagem: Lucas Lima/UOL

Dois ex-funcionários entraram com processos trabalhistas sobre o espólio da cantora, que morreu em 2022. O valor da causa ultrapassa R$ 1 milhão.

A ex-empregada doméstica Luciana de Souza Santos diz que nunca teve férias, carteira assinada, transporte ou alimentação. Os atrasos no salário também seriam frequentes. O marido de Luciana, Ed Wilson, diz ter atuado como "faz tudo" na casa, sendo motorista e ajudando na limpeza e organização. Ao Domingo Espetacular, ele disse que as chefes teriam mandado ele "dividir" o salário recebido pela esposa.

Roberto Carlos

Roberto Carlos Imagem: Beatriz Damy / AgNews

Roberto Carlos é alvo de um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária que trabalhou como assistente financeira do artista. Ela pede R$ 130 mil em indenização e afirma ter sido demitida durante o tratamento de câncer de mama.

O artista também é processado por um ex-técnico de áudio, que em 2022 pedia R$ 430 mil de indenização. O ex-funcionário diz ter trabalhado por 10 anos sem carteira assinada.

Paula Lavigne e Caetano Veloso

Caetano Veloso e Paula Lavigne Imagem: Greg Salibian/Folhapress

A ex-governanta do casal pede R$ 2,6 milhão de indenização trabalhista, incluindo adicional noturno, acúmulo de função, horas extras e incorporação de remuneração. A ex-governanta Edna Santos trabalhou 22 anos para os artistas, e foi demitida após ser acusada de furtar dólares.

Thiago Martins

Thiago Martins Imagem: Reprodução/Instagram

Thiago Martins foi alvo de uma ação trabalhista que ultrapassa R$ 260 mil em 2022. A ex-funcionária Erika Vieira Delgado, que promovia os shows do artista, pediu pagamento de horas extras, aviso prévio, comissão e 13º salário.

Bianca Andrade

Bianca Andrade no aniversário de Luísa Sonza Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Também conhecida como Boca Rosa, a ex-BBB foi processada por um ex-funcionário em 2022. Flávio Luz pediu cerca de R$ 400 mil por supostas dívidas no pagamento de acordos e serviços prestados à influenciadora digital, entre os anos de 2015 e 2018.