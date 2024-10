Camila conta que sofreu mais hate que Buda e que ex fez R$ 1 milhão

Em uma conversa na cozinha neste domingo (13), Camila relatou sua experiência sofrendo bullying virtual depois que seu ex-marido, Lucas Buda, participou do BBB 24.

O que aconteceu

Suelen, Camila, Sacha e Flora conversaram sobre o medo de cancelamento. O ator declarou que temia por sua carreira: "Tenho 20 anos de carreira sem ter um escândalo sobre mim. Aqui tem 16 pessoas falando que sou machista, egocêntrico, manipulador".

"Se você tivesse medo e pavor e quisesse preservar teus 20 anos de carreira, não teria entrado no segundo maior reality do Brasil. Se tivesse pânico de ser cancelado, você não iria estar aqui, não", disparou Flora. Camila então contou que a possibilidade de ter uma imagem positiva ou negativa era uma chance de 50%.

Sacha diz que o ex-marido de Camila foi quem mais saiu cancelado do BBB 24, e a peoa negou. "Ele não foi cancelado", respondeu Camila.

"Ele ganhou dinheiro?", questionou o ator.

"Isso é problema dele. Não é sobre dinheiro, Sacha", continuou a ex-professora de história. "Olha só, o Buda tá com a Mynd [empresa de gerenciamento de celebridades comandada por Preta Gil]. Quem tem que cuidar da imagem dele, dessas coisas é a empresa." Ela lembra que após o programa, Buda fechou tantos trabalhos que somou o patrimônio de R$ 1 milhão.

Ela conta que, por outro lado, ela sofreu muito mais hate do que o ex. "Eu sofria ataque porque tenho peitos grandes, porque sou gorda, porque eu não fiz plástica, porque as pessoas falavam que eu ia perdoar, então sofria hate antecipado."

A família dele me atacava o tempo todo, que 'eu estava me aproveitando'. O que eu via de mensagem de gente 'coitado, o cara tá lá dentro, já não vai ganhar o prêmio, perdeu a mulher', era o que eu mais via.

Sacha responde que o que ele viu foi diferente e leva uma invertida de Flora dizendo que 'só você viu, tá igual a Nêssa'.

Camila disse que foi muito mais atacada que o Buda #AFazenda pic.twitter.com/BWRcim7Rht -- Central Reality (@centralreality) October 13, 2024

Camila discorda. "Em questão de ataque e de ofensa, eu fui exponencialmente mais atacada do que ele, muito mais. Se eu aparecia triste, falavam 'não superou, ainda ama'. Se aparecia feliz, 'perdeu o casamento de 16 anos e tá feliz'."

Ela relata que uma vizinha foi até sua casa criticar sua decisão de se separar de Buda: "Na época, no ápice, teve uma vizinha que tava no mesmo condomínio que eu, que foi na minha casa tocar a campainha pra dizer que ele não tinha me traído e que eu tinha que perdoar ele. Falou que ele era um bom moço!"

