Ary Toledo sobre Silvio Santos: 'Era o único que entrava no camarim dele'

Ary Toledo, que morreu no último sábado (12) em decorrência de uma pneumonia, tinha uma forte relação com Silvio Santos, que também faleceu neste ano, aos 93 anos.

O que aconteceu

Com a morte do apresentador em agosto, Ary foi convidado para fazer um relato sobre o amigo no jornal do SBT. "Ele era meu amigo, muito amigo."

Sabe, eu era o único artista que entrava no camarim dele sem cerimônia, sem burocracia. Eu ficava junto com ele no camarim dele, falando, vendo ele preparar seu almoço.

Ary, que fez inúmeras participações no programa Silvio Santos, conta que o apresentador pedia que ele contasse piadas antes que subissem ao palco para a gravação do show. "Silvio Santos é totalmente responsável pela minha carreira."

Ele recorda que os dois se conheceram em 1965 e desde então, o apresentador passou a apoiar e divulgar a carreira de Ary. "São momentos que me comovem quando lembro que ele foi responsável pleo meu sucesso no teatro, onde fiquei sete anos em cartaz. O Silvio fazia no programa uma merchan de viva voz. O que eu agradeço ao Silvio, talvez se não fosse por ele, eu não ficasse tanto tempo em cartaz."

Ary Toledo estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde 2 de outubro, tratando uma pneumonia. O velório do comediante aconteceu em São Caetano do Sul, São Paulo e o corpo foi cremado.