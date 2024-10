Anitta compôs samba enredo contra racismo religioso online: 'Abalou geral'

Anitta deu detalhes sobre a composição do samba enredo de 2025 para a Unidos da Tijuca, escola de samba da cidade do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Anitta contou em entrevista ao Fantástico (Globo) que foi convidada a escrever o enredo junto aos compositores Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. "Quando me convidaram, eu falei: 'Nossa, nunca pensei em fazer um samba enredo. Eu sei fazer isso?'. Ele falou: 'Não, calma, estamos com um monte de gente boa'", lembra.

A cantora explica que, com a agenda cheia, compôs trechos online, por videochamadas. Ela lembra que "negou" várias ideias até chegar ao enredo ideal. "Anitta chegou e abalou geral", lembram os demais compositores.

O samba enredo da Unidos da Tijuca para 2025 leva o nome de "Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita", e faz referência ao orixá filho de Oxóssi e Oxum.

Luiz Antonio Simas, professor na escola de samba, explica que Logun-Edé é uma "dualidade". "Esse enredo e esse samba é também um grito de combate ao racismo religioso", explica.

Filha do orixá, Anitta afirmou que o comportamento de Logun-Edé é de "ir fazendo as coisas do jeito dele, e os outros que lidem com isso". "Falei que a música tinha que parecer um refrão eterno", lembra.

A cantora também diz que sua agenda de Carnaval é "enlouquecera", mas quer estar presente na apresentação da escola de samba para "ver pessoalmente" o samba enredo. "É uma emoção, uma forma de gratidão e de honrar essa oportunidade de ganhar essa disputa dos sambas".