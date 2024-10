André Luiz planeja filhos com Larissa Manoela: 'Queremos para cuidar'

André Luiz Frambach, 27, revelou que planeja ter filhos com Larissa Manoela — mas não agora.

O que aconteceu

Frambach diz que casamento era um grande desejo dos dois. "Casamos porque era uma coisa que queríamos muito. Moramos junto e administramos nossa carreira, nossa vida, nossa casa. Mas queremos ter tempo para a gente, para viajar e curtir bastante para quando concentramos em ter o nosso filho, a gente se dedicar", disse em entrevista para a revista Quem.

Ele revelou que o casal planeja ter filhos. "A gente quer ter um filho — e assim como cuidamos dos nossos cachorros — para ser pai. Não queremos ter um filho para colocar no mundo e fazer mídia com ele ou dar na mão de funcionário para cuidar. É claro que vamos ter apoio de avós, de funcionário, e de todas as pessoas que nos ajudam hoje, mas queremos cuidar."

Para eles, a maternidade e paternidade virá com pausa na carreira. "Queremos abrir mão, de certa forma, de um período na nossa carreira, para podermos nos dedicar aos nossos filhos. A Lari só tem 23 e eu, de certa forma, só tenho 27, então enxergamos que agora é o momento da gente trabalhar bastante, tanto eu quanto ela, para daqui a alguns anos, a gente poder parar, respirar e falar: 'beleza, agora vamos ficar uns dois, três anos só com os nossos filhos' e depois voltamos a dar ênfase à nossa carreira."

Os dois estão casados desde dezembro do ano passado. Eles estão juntos desde meados de junho de 2022.