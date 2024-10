Ana Clara posa de biquíni no deserto do Atacama: 'Apaixonantes'

Ana Clara, 27, abriu o álbum de fotos de viagem ao Atacama com os amigos para os seguidores no Instagram.

O que aconteceu

Ana Clara mostrou banho em águas termais e geladas. "Águas apaixonantes no meio do deserto! Das águas a 30°C das Termas Puritama às geladíssimas de 5°C da Laguna Cejar, mergulharia mais 1000 vezes", escreveu na legenda da foto.

Nos comentários, muitas pessoas elogiaram as fotos da apresentadora. "São as famosas águas que curam", disse uma seguidora. "Estava com saudade de acompanhar suas viagens", disse outra fã.

Viagem vem logo após estreia no Estrela da Casa, na TV Globo. Ela assumiu pela primeira vez o comando de um reality show da emissora. "Considero o 'Estrela da Casa' a realização de algo em que venho trabalhando há muito tempo. Sempre que participava de entrevistas ou coletivas, nesses seis anos de televisão, era questionada sobre meus objetivos e sonhos. Minha resposta sempre foi que eu desejava ter um programa ao vivo e diário na TV Globo", disse ao GShow.