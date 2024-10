Zaac critica comportamento de Luana em A Fazenda: 'Acordou todo mundo'

Zaac reprovou as atitudes de Luana Targinno em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Conversando com Zé Love e Babi Muniz, o peão comentou sobre a gritaria de Luana contra ele e Gizelly Bicalho na noite anterior. A pernambucana ficou revoltada ao ver Gizelly beijando Zaac.

Zé Love: "A Luana não tinha nem que cobrar isso ontem, cara".

Zaac: "É, mano. Não ia acontecer nada, eu não ia dormir com a Gizelly. Só foi um beijo. Ela poderia trocar uma ideia hoje com a Gizelly. Provavelmente ela acordou todo mundo com esse papinho, chamando a menina de sem-vergonha. Até levantou da cama e falou 'você vai dormir com não sei quem'. A Gizelly demorou pra se enfezar, ainda".

Babi: "História esquisita essa aí, viu?".

Zé: "Escuta uma coisa e leva outra".