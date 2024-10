Sacha desabafa: 'Se eu fosse que disseram que eu fui, eu tinha ido embora'

Na quarta festa de A Fazenda 16 (Record), Sacha desabafou com Flora durante o show de Yasmin Santos.

O que aconteceu

Sacha apontou que teria sido eliminado se fosse tudo que foi apontado ser pelo resto da casa. "Se eu tivesse sido o vacilão que vocês disseram que eu fui, eu teria ido embora. Você não acreditou no que eu te falei milhões de vezes, que eu me posicionei pra Larissa várias vezes."

Flora rebateu o ator. "Eu acreditei, sim. Eu falei que eu acho que você teria que ter sido mais sincero com os seus sentimentos. Eu falei pra cortar o mal pela raiz."

Sacha se explicou. "Mas a minha vontade era, de fato, conhecer ela. Se a gente ficasse 3 meses aqui, provavelmente a gente estaria namorando."

Não é que eu não queria, eu tinha atração por ela! O que eu senti pela Larissa foi muito complexo. Eu tinha atração por ela, eu queria conhecer ela, mas tinha muito medo numa relação. Não abracei ela sem querer abraçar; não beijei ela sem querer beijar. Sacha Bali

Flora tentou argumentar. "Mas você viu como foi visto pelo Brasil? Você beijou ela por pena."

Sacha a rebateu. "Foi visto por uma única pessoa."

