Restaurantes para levar as crianças em São Paulo; e adulto ser feliz também

Restaurante para criança não precisa ser caricato. Nem brega. Muito menos oferecer apenas aquelas comidas consideradas "de paladar infantil". Ainda que não tenha filhos, como uma tia presente eu me sinto no lugar de fala de sugerir quatro endereços paulistanos onde eu levaria as minhas sobrinhas com gosto neste sábado, 12 de outubro, ou em qualquer outro dia do ano.

Uma dica é aproveitar a refeição para fazer um passeio casadinho. Andar pela Liberdade é obrigatório se decidir unir jogos a comidinhas indo ao Bodogami. Já o hambúrguer do Jota combina com um rolê por uma exposição em algum dos muitos espaços culturais da Avenida Paulista.

Após uma pizza na Pauls' Boutique, aconselho se aventurar pelas lojinhas coreanas do Bom Retiro — a Supy (Rua José Paulino, 124) tem uma meia mais divertida do que a outra. Antes ou depois de comer no Quincho, na Vila Madalena, vale uma horinha na nova livraria infantil chamada Casa Cosmos (Rua Natingui, 544) ou na Praça Horácio Sabino. Além de ser a mais fofa da região, costuma receber peças interativas e gratuitas aos fins de semana.

Bodogami

Por aqui o objetivo é um: jogatina. Calma! Sem apostas ou jogos de azar, e sim com centenas de jogos de tabuleiro para se divertir. Vale ficar de olho na agenda para programações especiais como trivia ou noite dos detetives. Entre uma rodada e outra, dá para beliscar o guioza recheado de lombo suíno ou de vegetais (R$ 25 cada porção).

Avenida da Liberdade, 456, Liberdade. @bodogami

Jota Hamburgers

Quer fazer um programa gastronômico com as crianças ao ar livre? A lanchonete dos sócios do Z Deli e do Ráscal é uma boa escolha. Instalada na pracinha do Shopping Cidade São Paulo, tem hambúrgueres fininhos que cabem no apetite, caso do cheeseburger com picles, ketchup e mostarda no pão fofinho (R$ 21,90).

Rua Pamplona, 529, Jardim Paulista. @jotahamburgers

Paul's Boutique

No endereço do chef Paul Cho dá para provar uma pizza de cada - ou quase isso. Vendidas em fatias unitárias, as coberturas são selecionadas na máquina de vendas automática, um botão para cada receita. A de milho (R$ 18), mussarela, creme de limão, parmesão, manjericão e pimenta-do-reino fica ótima com adicional de molho ranch (R$ 6).

Rua Silva Pinto, 450, Bom Retiro. @paulsboutiquepizza

Quincho

São poucos os lugares que conseguem unir cozinha de qualidade com espaço reservado para crianças como faz a chef Mari Sciotti em seu restaurante vegetariano. A brinquedoteca é equipada com amarelinha, mesas para colorir, brinquedos de madeira… Tudo para entreter os pequenos antes de opções como o pastel de queijo com cebola assada (R$ 36).

Rua Mourato Coelho, 1447, Vila Madalena. @quincho.sp

Belisquetes

Por Gabrielli Menezes

Posso comer só um docinho?

É aquela coisa. Todo mundo fala com gosto que possui um espaço anexo ao estômago para comportar a sobremesa. Mas a disciplina às vezes prefere deixar essa história baixa. Abafa e faz secar a água que vem na boca quando os olhos avistam um docinho logo após a refeição. Mas as crianças, como sempre, ou na maior parte dos casos, não estão nem aí.

Elas expressam, a qualquer hora, a vontade que nos foi calada com o passar dos anos e a maturidade. Pedem açúcar de manhã, de tarde e de noite. Ainda que em alguns momentos a substância possa causar uma animação não exatamente desejada pelos pais, o Dia das Crianças é o "Dia do Sim". Então faça igual ao filme de comédia infantil que está na Netflix e diga "sim" para os doces que valem a pena. Tipo um sorvete ou um cookie:

Dumbo Finest Ice Cream & More

A diversão começa com o waffle em formato de peixinho que substitui a casquinha e é recheado de doce de leite ou creme de avelã. Por cima, são cinco sabores de sorvete diferentes à escolha que saem trançados de uma máquina como aquelas de redes de fast-food famosas (R$ 22). Há ainda versões mais incrementadas como a de sorvete e calda de chocolate, mini biscoito e granulado no waffle (R$ 25).

Shopping Anália Franco. @dumboicecream

Oeey Cookie

Numa portinha na calçada, é possível provar cookies a um botão de distância. Depois de dar uma espiada nos protótipos da vitrine, é só escolher na máquina automatizada ao lado o seu favorito - ou seguir a indicação do sistema. Aperte o botão, pague e pronto. Logo a atendente te entregará biscoitos como o triplex, de massa de chocolate e pedaços dos chocolates ao leite e branco (R$ 14).

Rua Aureliano Coutinho, 278, Vila Buarque. @ooeycookie

BARES

Por Sergio Crusco

Novos sucessos de Laércio Zulu e Marcelo Serrano

Quando se fala em coquetelaria brasileira, eles estão há um bom tempo nas paradas, sempre lançando hits. Laércio Zulu e Marcelo Serrano já inventaram muita moda, têm driques replicados em bares de todo o Brasil e seguem inovando.

Embora cada um tenha seu estilo, há parecenças. Ambos costumam criar coquetéis delicados e equilibrados. Repaginam clássicos com ingredientes locais e sabem interpretar como poucos o nosso gostinho por bebidas doce-azedas.

Para quem quer novidade, Zulu está com uma série inédita de coquetéis autorais no Boteco São Bento e Serrano assina a carta do Belô Café, "importado" de Belo Horizonte para São Paulo em junho. Se há similaridades entre os mixologistas, os dois lugares têm um jeitão bem diferente.

Boteco São Bento

Imagem: Rubens Kato

Para ir com turma, mesa grande, gargalhadas e rock'n'roll ao vivo. Zulu prova que um botecão sacudido pode ter boa coquetelaria, investindo em receitas fáceis de beber. O gasoso Pinga Colada é um escândalo de refrescância, com cachaça, Jerez, abacaxi e água de coco. Meu Cajueiro é uma delicinha de bourbon, caju fresco, licor de canela, limão, Angostura e espumante. Milk Punch Bento tem gim, licor de avelã, Aperol e grapefruit, tudo clarificado no iogurte.

R. Mourato Coelho, 1060, Vila Madalena

R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 474, Itaim. @boteco_saobento

Belô Café

Imagem: Neuton Araújo

Para ir a dois, curtir o clima cool do lugar, conversar baixinho, provar as delícias de sotaque mineiro preparadas pela chef Andreza Luísa e bebericar os drinques de Serrano. Seu famoso Moscow Mule virou Belô Mule, com cachaça, xarope de rapadura, limão e espuma de gengibre. Bololo Fashioned é uma ousadia que traz uísques misturados, banhados no doce de leite, bitters e espuma de jenipapo. O aromático Jataí Bee's Knees by Belô recria o clássico da Lei Seca com gim, limão cravo, cumaru e mel de jataí.

R. Padre João Manuel, 881, Jardins. @belocafebh