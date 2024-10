'Já dormindo na praia': Fãs reagem a suposto show de Beyoncé em Copacabana

Na manhã de sábado (12), notícias sobre um suposto show de Beyoncé na praia de Copabacana em 2025 tomaram conta das redes sociais e geraram diversos comentários dos fãs da cantora.

O que aconteceu

Os memes começaram após a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, noticiar que a cantora está negociando com a prefeitura do Rio para um show em 2025.

Mesmo sem a confirmação oficial, teve fã já se preparando para acampar no local:

"Governo do Rio de Janeiro está em negociação para show da Beyoncé em Copacabana"

Eu a partir de hoje já dormindo na praia pra pegar grade pic.twitter.com/RrDrAy6NCg -- Rêmulo Brandão (@remulobrandao) October 12, 2024

Outros já começaram a procurar formas de conseguir ir para o suposto evento:

*****Prefeito do Rio de Janeiro está em negociação com Beyoncé para show gratuito em Copacabana****



99,9% dos brasileiros que estão acreditando nas teorias da conspiração envolvendo o nome da Beyoncé estão assim nesse exato momento: pic.twitter.com/9TkvtwOgdm -- 🐝 (@abeylha) October 12, 2024

Alguns fãs também incentivaram as pessoas a desacreditarem da informação, para que seja mais fácil de ir caso Beyoncé venha:

gente continuem falando que vocês não enxergam a beyonce como uma pessoa boa mesmo, acreditem em teorias da conspiração mesmo e deixem de ir no show em copacabana se caso ela vier. pois assim ao menos tenho mais chance de conseguir 🙏🏼

pic.twitter.com/IIJ9SPmtXf -- ɢᴀʙɪ (@falsatargaryen) October 12, 2024

Também teve gente brincando com a segurança do possível show:

"front stage show da beyoncé em copacabana"



bandido: entrega tudo agora porra!

eu:pic.twitter.com/BnVDEJwErA https://t.co/YQueB9KNfN -- davi 𐚁 (@swtdavs) October 12, 2024

E até quem está recorrendo a diversas formas para que a notícia se confirme:

esse show da beyoncé em copacabana vai sair por bem ou por mal @parkwood e @eduardopaes SE VIRA ! pic.twitter.com/if4ohJ7qr5 -- ʍiLL (@wiiiiiLLia) October 12, 2024

Até mesmo Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, brincou com a situação: