Opção gourmet, churrascaria oferece jantar de R$ 370 no Tomorrowland

O Tomorrowland 2024 também traz diferentes opções de culinária gourmet nos três dias do festival realizado em Itu (SP). Uma das alternativas mais caras é oferecida pela churrascaria Brasa.

Jantar gourmet

Chamado de "Carne Deluxe", principal menu do restaurante custa R$ 369. 41 Pearls, na moeda oficial do festival — cada Pearl vale R$ 9.

Menu envolve entrada e prato principal. A entrada é composta por uma carne cruda com pão em fermentação natural. O prato principal é um prime rib black finalizado com manteiga de wagyu.

Opção mais barata da churrascaria custa R$ 216 (24 Pearls). Menu chamado "New York Steak Experience" inclui um drink da casa, um prato principal e uma sobremesa.

Tomorrowland 2024 também traz opções de comidas típicas. A culinária espanhola, por exemplo, é um dos mais baratos em relação ao churrasco gourmet. Uma paella marinera pode ser consumida por R$ 72 (8 Pearls).

Festival de música eletrônica termina neste domingo (13). Alok esteve entre as principais atrações do evento que acontece no Brasil pela quarta vez.