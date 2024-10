Além de Cleber Machado: quem já saiu do SBT após a morte de Silvio Santos

Cleber Machado está de saída do SBT, como a emissora anunciou em comunicado enviado a imprensa na tarde desta sexta-feira (11).

Há uma negociação para que ele siga narrando e participando da programação da emissora até a final da atual edição da Conmebol Sul-Americana, no próximo mês. "Desde já, o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, fazendo parte de grandes momentos do sucesso da emissora", diz trecho da nota.

É a quarta pessoa que deixa o SBT após a morte de Silvio Santos, em setembro. Veja quem mais:

Murilo Fraga

Murilo Fraga, ex-diretor de planejamento de programação do SBT, deixou a emissora após 38 anos de casa. Saída foi anunciada pela assessoria de imprensa do SBT no dia 30 de setembro.

Ele pediu desligamento para período de desafios e projetos pessoais, segundo o SBT. "Expressamos nossa profunda gratidão pela dedicação, profissionalismo e comprometimento de Murilo Fraga durante os 38 anos de sua carreira, ajudando a consolidar o sucesso da emissora", diz o comunicado oficial.

Diretor se destacou por manter o SBT como segunda emissora mais vista em diferentes oportunidades. "A estabilidade de grade é o grande motivo disto. A gente não tem mexido mais com frequência. Então dá condições para os produtos irem maturando", disse a Sandro Nascimento, colunista do portal Na Telinha, em 2018.

Ariel Jacobowitz

O diretor saiu da emissora no dia seguinte a Murilo, após 20 anos de contrato. Em nota, o SBT afirmou que decisão foi tomada em comum acordo. Segundo o canal, Jacobowitz segue para novos projetos pessoais.

O SBT expressa profunda gratidão por seu trabalho e agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento durante esses últimos 20 anos, dirigindo grandes estrelas da televisão brasileira, como Hebe Camargo, Adriane Galisteu, Patricia Abravanel e Eliana, além de outros importantes projetos dentro da emissora. SBT

Último trabalho foi no comando do "Chega Mais". O diretor, que à época estava no programa Eliana, assumiu a atração em abril. A decisão foi tomada após a atração apresentar baixa audiência.

Gustavo Vaccari

O diretor foi demitido na última semana. A informação é de Daniel Castro, do Notícias da TV.

A saída de Vaccari aponta que o programa Eita Lucas!, do influenciador Lucas Guimarães, tem futuro incerto no canal. "É um indicador de que o SBT está com uma intenção zero de estrear esse programa e arriscar", opinou Daniel Castro no Splash Show.

O diretor estava deslocado para o novo projeto há 8 meses. Antes, ele dirigia o Fofocalizando.