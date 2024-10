'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 14 a 19/10

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 14 de outubro

Artur acusa Marcelo Gouveia e Blandina de estarem mancomunados. Elias Crisóstomo sonda Benvinda sobre a turmalina paraíba. Zefa Leonel afirma a Ariosto e Deodora que tem um contrato de venda das terras de Primo Cícero. Artur e Marcelo Gouveia se agridem, e Blandina interrompe a briga dos dois. Ariosto aconselha Deodora a desconfiar de Blandina. Esperança conta a Blandina que Primo Cícero deu uma procuração a Ariosto. Caridade é despejada de seu restaurante. Tobias Aldonço comenta com Quintilha sobre o anel de turmalina usado por Dona Castorina. Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio envolvem Guilherme Tell em seus negócios escusos. Zefa Leonel anuncia à família que Primo Cícero fez um acordo com Deodora e Ariosto. Blandina procura Artur.

Terça-feira, 15 de outubro

Blandina insiste pelo amor de Artur, que acaba machucando a moça sem querer. Jordão Nicácio ameaça Marcelo Gouveia. Cira registra uma conversa de Ariosto e Deodora. Blandina afirma a Marcelo Gouveia que tem um plano. Zefa Leonel não aceita a trégua proposta por Tia Salete e diz que ainda espera pelo perdão da irmã. Quintilha exige que Primo Cícero confronte Ariosto e Deodora. Floro Borromeu aconselha Tia Salete a perdoar Zefa Leonel, em nome do amor entre as duas irmãs. Sabá Bodó autoriza Ariosto a explorar a Gruta Azul. Quinota convida Artur para morar em sua casa. Zefa Leonel convoca a família para uma reunião. Blandina queima o contrato que comprova a posse de terra dos Leonel.

Quarta-feira, 16 de outubro

Blandina explica seu novo plano a Marcelo Gouveia, que se surpreende quando Esperança e Jordão Nicácio chegam. Zefa Leonel e Tia Salete retomam sua união. Artur afirma a Seu Tico Leonel que encontrará o documento que comprova a posse de terras de sua família. Nastácio pede ajuda a Esperança para recuperar o restaurante de Caridade. Artur comenta com Quinota sua desconfiança com Elias Crisóstomo. Benvinda e Elias Crisóstomo se beijam. Blandina e Esperança intrigam Primo Cícero contra Deodora e Ariosto. Seu Tico Leonel ameaça Primo Cícero. Artur revela a Quinota que Ariosto está pronto para explorar a Gruta Azul.

Quinta-feira, 17 de outubro

Quinota diz a Artur que eles precisam revogar a procuração de Primo Cícero. Seu Tico Leonel faz com que Primo Cícero assuma que assinou um contrato de venda das terras. Marcelo Gouveia e Artur confrontam um ao outro. Artur desconfia ao ver Elias Crisóstomo perto do hotel, e estranha a aproximação entre Blandina e Esperança. Vespertino confessa seus pecados a Padre Zezo, que se emociona. Tobias Aldonço e Fé marcam a data de seu casamento. Blandina se irrita ao ver Primo Cícero chegar na companhia dos Leonel. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a se apressar com a exploração da Gruta Azul. Os Leonel conduzem Primo Cícero até Ariosto e afirmam que a procuração será revogada.

Sexta-feira, 18 de outubro

Caridade, Esperança e Fé acompanham Primo Cícero à casa de Ariosto e Deodora. Os Leonel comemoram sua reunião. Padre Zezo repreende Sabá Bodó e Nivalda pela tensão política que paira na cidade. Ariosto condena a atitude de Deodora de despejar Caridade. Zefa Leonel descobre que seus investimentos foram roubados, e Artur decide confrontar Ariosto. Primo Cícero decide revogar a procuração e devolver as terras para os Leonel. Blandina tem um novo plano para conseguir a Gruta Azul. Ariosto passa mal diante da discussão com Artur e Quinota, e Deodora se desespera. Dona Castorina volta para Salvador, e Blandina jura vingança contra Quinota. Os Leonel confrontam Ariosto.

Sábado, 19 de outubro

Ariosto nega ter roubado o dinheiro dos Leonel. Primo Cícero assina um documento confirmando a compra das terras por Seu Tico Leonel, e Caridade se orgulha do pai. Deodora pensa em manipular Esperança, e Ariosto a alerta. Quinota e Artur pensam em quem poderia ter roubado os investimentos de sua família. Marcelo Gouveia paga Guilherme Tell por seu serviço, sem dizer que se trata de contrabando. Seguindo o plano de Blandina, Esperança e Jordão Nicácio armam o sequestro de Primo Cícero. Zefa Leonel deduz que os Ariostos sumiram com Primo Cícero. Caridade é forçada a deixar o restaurante. Zefa Leonel confronta Deodora.

