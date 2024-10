'Não fala só de sexo', diz Giovanna Ewbak sobre críticas ao Surubaum

Giovanna Ewbank falou, no tapete vermelho do Baile de Halloween da Sephora, sobre as críticas que recebe sobre o "Surubaum", seu podcast com o marido, Bruno Gagliasso.

O que aconteceu

Em conversa com Splash UOL, Gio explicou que o podcast vai muito além de sexo. Ela confessa saber que existem pessoas que não vão gostar dos assuntos tratados no programa. "Sempre vai ter gente que critica, gente que acha importante falar. Eu sou do time que acha importante falar".

Gio ainda contou que, um dos programas que lhe ensinou muito, foi o "Amor e Sexo". A atração foi comandada por Fernanda Lima na TV Globo que saiu do ar em 2019. "Eu amava Amor e Sexo, aprendi muito".

Para Gio, o Surubaum também trata de outros temas importantes sobre comportamento e relacionamento. "A gente não fala só sobre sexo. A gente falou sobre diversos temas importantíssimos, como menopausa, abusos, tabus, masculinidade", disse.

Ela acredita, ainda, que as partes do podcast que mais viralizam são sobre sexo. No entanto, Gio defende que a atração vai além. "Eu acho que acaba viralizando a parte do sexo, mas se vocês forem assistir todos os programas, todos tem um tema muito importante e muito legal".