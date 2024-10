Morre aos 56 anos Jessica Jurado, atriz de 'A Usurpadora' e 'Maria do Bairro'

Jessica Jurado morreu aos 56 anos de idade. A atriz mexicana ficou conhecida por ter atuado nas novelas A Usurpadora (Patricia Bracho) e Maria do Bairro (Verónica), conhecidas no Brasil após serem exibidas pelo SBT.

A informação foi confirmada pela Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). A instituição mexicana ainda compartilhou uma foto recente da atriz. A causa da morte não foi divulgada, mas ela teria ocorrido na quarta-feira, 9, e somente noticiada mais recentemente, de acordo com a imprensa mexicana.

Gaby Spanic, que viveu a protagonista Paola Bracho na novela que deixou a atriz mais famosa, lamentou o fato no Instagram: "Meu coração está triste porque hoje uma talentosa atriz que trabalhou comigo na novela A Usurpadora nos deixou".

"Neste momento de profunda tristeza, quero dar as condolências a todos os familiares e amigos de Jessica Jurado e dizer que foi uma honra trabalhar com ela em A Usurpadora e que sempre recordarei dela com muito carinho", concluiu.