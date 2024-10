'Meghan Markle disse ser a maior vítima de bullying no mundo', afirma fonte

Larissa May, fundadora do #HalfTheStory, grupo de defesa da saúde mental para adolescentes, afirmou à Vanity Fair que Meghan Markle comentou sobre ser intimidada.

O que aconteceu

Em uma entrevista publicada na sexta-feira (11), Larissa narrou uma visita da Duquesa de Sussex à fundação. "Fizemos uma atividade em que conversamos sobre vários cenários, e Meghan falou sobre uma das pessoas mais vítimas de bullying do mundo."

Representantes da atriz procuraram o jornal New York Post para explicar o comentário de Meghan: "Ela falou sobre sua experiência pessoal com bullying online, mas nunca afirmou ser uma das maiores vítimas de bullying do mundo".

Markle teria participado de um evento no da fundação realizado em parceria com o Girl Inc. of Greater Santa Barbara no dia 2 de outubro. Na ocasião, as meninas parte do projeto e convidadas fizeram uma dinâmica de passar o dia sem telas e conversar sobre crescer em meio às mídia digitais.