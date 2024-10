Marcello Novaes posa com filhos e fãs brincam: 'Se precisar de babá...'

Marcello Novaes posou com seus filhos, Pedro e Diogo, em uma publicação feita em seu Instagram na tarde de sábado (12).

O que aconteceu

O ator publicou a foto com os filhos e brincou. "Feliz dia das crianças!".

Os fãs do ator elogiaram a publicação e também brincaram. "Se precisar que a gente cuida, estamos ai!", escreveu uma.

Outra também elogiou o trio. "As definições de "tanto faz" foram concluídas com sucesso."

Alguns fãs até se ofereceram para cuidar das "crianças." Se precisar de babá, estamos a disposição."

Pedro e Diogo também seguiram carreira no mundo artístico. Diogo é cantor, enquanto Pedro seguiu os passos do pai e é ator. Ele será o protagonista da próxima novela das 18h. "Garota do Momento".