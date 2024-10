Lucas Penteado, do BBB, ganhou 7kg para luta de boxe contra Thomaz Costa

Lucas Penteado ganhou 7kg para sua luta contra o influenciador Thomaz Costa.

O que aconteceu

O ex-participante do BBB vai lutar boxe contra Thomaz Costa no Fight Music Show. Durante cerca de um mês, ele se dedicou aos treinos e fez uma reeducação alimentar.

Em entrevista ao Extra, ele falou que ficou feliz com os resultados. Lucas ainda reforçou que um embate como esse não é só sobre 'enfiar a porrada'. "Além da questão física, cuidei da parte psicológica. Tive que me disciplinar com o horário de dormir, de comer. Tudo isso foi mudado."

A luta acontece há cerca de um ano depois de ter deixado uma clínica de reabilitação. Lá, ele precisou passar por um tratamento para a dependência química. "Eu tinha acompanhamento tanto com meu psiquiatra quanto com a psicóloga, para entender como estava minha cabeça e saber se esse era o momento de lutar. Mas a médica disse que o esporte nunca seria um problema. Pelo contrário! Quero ganhar a luta para mostrar que, quando você fica mal, é possível se levantar e reconstruir a vida. São ciclos."