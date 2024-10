Lucas Lima joga bola com o filho, Theo: 'Primeiro chute em 15 anos'

Lucas Lima, 42, mostrou um treino de futebol com Theo, 10, filho com Sandy, 41.

O que aconteceu

O músico vai participar do Futebol da Esperança, jogo solidário que será exibido pela Globo neste domingo (13). A partida vai acontecer na Arena Corinthians, em São Paulo, a partir das 15h45, e terá uma apresentação especial de Xuxa no Show do Intervalo.

Lucas comprou uma chuteira hoje e mostrou o treino com Theo. "Então, isso vai rolar amanhã. Então hoje eu comprei uma chuteira e fui bater bola para que amanhã não seja o primeiro chute em quinze anos (não estou exagerando)".

O artista brincou com a própria desenvoltura no gramado. "Isso é o que vocês podem esperar para amanhã".

Além dele, nomes como Marcello Melo Jr, MC Daniel, Alexandre Borges, Renato Goes, José Loreto e André Luiz Frambach estão entre os confirmados no Futebol da Esperança.