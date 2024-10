Luana se desculpa com Zaac após discussão em A Fazenda: 'Você não é Sacha'

Luana Targinno pediu perdão para Zaac por ter gritado com o peão nesta madrugada em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A pernambucana conversou com Zaac e se redimiu. Luana explicou que está abalada com o jogo e isso causou sua reação ao beijo do peão em Gizelly Bicalho.

Luana: "Eu queria lhe pedir desculpa pelo que eu fiz ontem. Eu estou num estado que eu não quero perder mais ninguém, sabe? Eu estou com muito medo das coisas que vão acontecer nas próximas semanas, nas próximas roças. E eu descontei em você uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com você. E, por isso, quero lhe pedir desculpa. Você não é Sacha, você não é Larissa, você não é ninguém".

Zaac: "As pessoas, ouvindo o que você falou, me interpretam como se eu fosse um Sacha. Em momento algum foi isso. Eu sempre falei com a Gizelly que era brincadeira. E a única palavra parecida com 'oferecida' que ela achou que eu tinha falado, foi 'convencida'".

O peão ainda reforçou que não faria nenhuma investida em Gizelly se visse que ela estava bêbada. Ele também apontou que Luana poderia ter conversado com a ex-BBB calmamente no dia seguinte em vez de gritar, e disse que não mandou Luana "se lascar" - e sim falou que "que se lasque" quem repassou o acusou de supostamente chamar Gizelly de "oferecida".

Luana: "Que bom. Fico feliz por isso. Você me desculpa?".

Zaac: "Desculpo. É só essa questão mesmo. Já falei pra ela que não tem mais essa brincadeira. Acabou totalmente, prefiro que a gente fique claro nisso. E já era. Fica em paz".

Luana: "Obrigada mesmo. Sei que você não é Sacha e jamais faria...".

Zaac: "Não, pelo amor de Deus!".