Junior Lima recorda boatos sobre sua sexualidade: 'Me doíam'

Junior Lima, 40, recordou ter sido alvo de rumores preconceituosos sobre sua orientação sexual nos tempos da dupla Sandy & Junior.

O que aconteceu

O cantor contou que o fato de dançar e até rebolar no palco com a irmã, Sandy, 41, levaram-no a ter sua sexualidade questionada em plena infância. "Era outro período, outra época, mas existia muito preconceito. [Um garoto dançar] era uma coisa meio diferente, meio nova, e aí se questionava [a respeito da sexualidade] dele. E eu rebolava mesmo, não estava nem aí! [risos]", relatou ele, em participação no programa Altas Horas (Globo).

Junior admitiu que tais comentários chegaram a incomodá-lo, mas aos poucos aprendeu a não dar importância ao preconceito alheio. "Isso realmente fez parte de umas polêmicas, que em algum momento, sim, me doíam. Mas a vinda da maturidade [ajudou a superar]. Era uma época em que não entendíamos que [a sexualidade do outro] não importa."

Junior Lima sempre se declarou heterossexual e, na juventude, namorou famosas como Bruna Thedy, 41, e Júlia Faria, 38. Hoje, o músico é casado há dez anos com a modelo Mônica Benini, 39, com quem tem dois filhos: Otto, 7, e Lara, 3.